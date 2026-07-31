Tutto confermato: Bowie si unisce al Sassuolo

31/07/2026 | 18:16:05

Come anticipato il 27 luglio, il Sassuolo e Kieron Bowie non erano mai stati così vicini al matrimonio. Adesso, dopo le visite mediche dello scozzese, è arrivata la tanto attesa ufficialità.

Il comunicato del Sassuolo: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dall’Hellas Verona, le prestazioni sportive del calciatore Kieron Bowie con la formula del prestito con diritto e obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Kirkcaldy, in Scozia, Kieron muove i primi passi nel calcio nelle vicinanze della sua città natale prima di approdare al Raith Rovers, proprio nella contea di Fife. Con la maglia blu esordisce in prima squadra e colleziona 4 presenze nella Scottish League One a soli 16 anni.

La stagione seguente, tra campionato e coppe, mette a referto 10 gol e 6 assist in 35 partite: grazie al suo contributo la squadra vince il titolo e viene promossa in seconda divisione scozzese. Bowie viene subito notato dal Fulham che già a febbraio si assicura il centravanti e dalla stagione 20/21 lo inserisce nelle formazioni Under del club: in due annate, 40 presenze, 20 reti e 4 passaggi vincenti.

Ancora diciannovenne si trasferisce in prestito al Northampton Town, in quarta divisione inglese, e dopo la promozione in terza divisione arrivata anche grazie ai suoi 5 gol, Kieron resta per disputare la stagione in League One, dove segna 9 reti e fornisce 6 assist.

Il ritorno in Scozia avviene ad agosto del 2024 con la chiamata dell’Hibernian, ma dopo 15 marcature e 5 assist in 52 presenze – con tanto di esordio in Conference League e in Europa League – l’Hellas Verona si assicura il calciatore nel mercato di gennaio della stagione 25/26, periodo in cui con gli scaligeri Bowie segna 4 volte in 14 gare, mettendo a referto anche un passaggio vincente.

Chiamato dalla Nazionale scozzese Under 21 ancora 18enne, Kieron esordisce a giugno 2021 e segna 3 reti in 11 partite, dopo le quali viene incluso nella lista della Nazionale Maggiore e fa il suo debutto in una vittoria per 4-0 contro il Liechtenstein.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Kieron!”

Foto: Sito Sassuolo