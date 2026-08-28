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Tutto confermato: Bobcek è un nuovo giocatore del Frosinone

28/08/2026 | 19:56:23

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Come raccontato in esclusiva il 26 agosto, il Frosinone si è aggiudicato l’attaccante slovacco Tomas Bobcek. Dal 2023 al Lechia Danzica, ha collezionato 36 gol in 70 partite.

Il comunicato dei ciociari: “Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il K.S. Lechia Gdańsk per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Tomáš Bobček. L’attaccante classe 2001 arriva in giallazzurro a titolo definitivo. La durata del contratto sarà di cinque anni”.

Foto: Sito Frosinone