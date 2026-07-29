Tutto confermato: Bisseck-Inter, rinnovo fino al 2031

29/07/2026 | 14:56:47

Bisseck e l’Inter andranno avanti insieme, come riporta Gianluigi Longari. Confermato, rinnovo in vista per il difensore tedesco con l’Inter fino al 2031. Nei giorni scorsi era stata confermata la volontà di andare avanti insieme nonostante l’attuale scadenza ancora lontana (giugno 2029). La prossima sarà la quarta annata di Bisseck in nerazzurro. In questi 3 anni il difensore tedesco ha disputato 103 partite realizzando anche 8 gol e 2 assist. Previsto l’annuncio a breve, Bisseck e l’Inter allungano il matrimonio.

Foto: Instagram Bisseck