Il Bisceglie, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha comunicato di aver tesserato Tony Letizia. L’attaccante classe 1987, svincolato dopo la sua ultima esperienza al Modena, in passato ha giocato in Puglia con il Foggia. Tutto confermato: la nostra esclusiva di ieri va puntualmente in porto.