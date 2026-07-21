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Tutto confermato: Bianco è ufficialmente un nuovo giocatore del Modena

21/07/2026 | 16:04:24

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Alessandro Bianco, centrocampista classe 2002, come anticipato il 18 luglio, firma con il Modena un contratto triennale fino al giugno del 2029.

Ecco il comunicato ufficiale della società emiliana: “Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’ACF Fiorentina le prestazioni sportive di Alessandro Bianco. Il centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029.

Nato a Torino nel 2002, Bianco muove i primi passi nei settori giovanili del Torino e del Chisola, prima di approdare alla Fiorentina nel 2018. Con la formazione Primavera viola conquista tre Supercoppe e una Coppa Italia di categoria, arrivando a esordire in Prima Squadra nell’agosto 2021.

Nella stagione 2022/23 viene aggregato stabilmente alla Prima Squadra, con cui colleziona 12 presenze tra Serie A e UEFA Conference League.

Nell’annata successiva si trasferisce in prestito alla Reggiana, in Serie B, mettendosi in evidenza con 34 presenze, 2 reti e un assist. Nel 2024/25 torna a giocare in Serie A con la maglia del Monza, prima di vivere l’ultima stagione in Grecia con il PAOK: con il club di Salonicco totalizza 24 presenze e realizza anche una rete in UEFA Europa League.

Bianco vanta anche un trascorso nelle nazionali giovanili azzurre: ha giocato con Under 18 e Under 20, vincendo l’Elite League 2021-2022, prima di esordire e segnare con l’Under 21, partecipando poi nel 2025 all’Europeo di categoria.Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC danno ad Alessandro il benvenuto nella famiglia gialloblù”.

Foto: Comunicato Modena