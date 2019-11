Jonathan Ludovic Biabiany al Trapani: confermato quanto vi abbiamo anticipato in esclusiva nella giornata di ieri. L’esterno offensivo francese classe ’88 è atteso in queste ore in città, mentre domani farà le visite mediche di rito, ultimo passaggio prima della firma. Il Trapani ha già l’accordo con Biabiany, un colpo di spessore per il club siciliano per le speranze salvezza.

