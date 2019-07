Tutto confermato: Betti firma con il Taranto

In giornata vi abbiamo anticipato il sorpasso del Taranto nei confronti dell’Avellino per Lorenzo Betti, difensore centrale classe 2000 che nella scorsa stagione aveva giocato (e vinto il campionato di Serie D) con gli irpini. Ora è arrivata anche l’ufficialità da parte del club ionico, che si è assicurato a titolo definitivo Betti. Questa la nota: “Taranto ancora scatenato sul mercato. La società ionica ha poco fa concretizzato un’altra operazione di spessore per quanto riguarda il parco degli under. Colpo grosso per i rossoblu che si aggiudicano le prestazioni sportive del forte difensore under classe 2000 Lorenzo Betti. Proveniente dall’Avellino dove nella scorsa stagione ha vinto il campionato di serie D, Lorenzo, scuola Fiorentina, è un difensore di grandissima affidabilità e qualità. La società esprime grande soddisfazione per questa entusiasmante operazione ed augura a Lorenzo una stagione piena di gioie e vittorie in riva allo Ionio”.

Foto Sito Ufficiale Taranto