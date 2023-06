Tutto confermato: Bensebaini è un nuovo calciatore del Borussia Dortmund

Vi avevamo anticipato la notizia già due mesi fa ed oggi è ufficiale. Il Borussia Dortmund ha acquistato a parametro zero Ramy Bensebaini. Il terzino dopo quattro stagioni al Borussia M’Gladbach ha deciso di firmare per i gialloneri, rimanendo dunque in Germania. Il comunicato ufficiale: “Il Borussia Dortmund ha firmato il primo nuovo acquisto per la stagione 2023/24. Il giocatore della nazionale algerina Ramy Bensebaini (28) passa dai rivali in campionato del Borussia Mönchengladbach al Borussia Dortmund a parametro zero firmando un contratto quadriennale”.

Le parole del calciatore: “Non devo spendere troppe parole sull’appello del Borussia Dortmund. Come giocatore avversario, ho sentito l’atmosfera straordinaria al Signal Iduna Park, attraverso la quale la squadra viene spinta. So di cosa è capace il BVB e sono sicuro che come squadra costruiremo partendo dall’ultima seconda metà della stagione. Non vedo l’ora di far parte del BVB, di giocare per i titoli e vivere questa atmosfera speciale a Dortmund”.

Foto: twitter Borussia M’Gladbach