Tutto confermato: Bellusci resta all’Ascoli

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo col Monza per il trasferimento a titolo definitivo di Giuseppe Bellusci in bianconero. Il difensore, che ha firmato un accordo biennale, proseguirà la sua avventura con l’Ascoli, dopo aver fornito un gran contributo la stagione scorsa per il raggiungimento dei playoff. Il calciatore si è unito al gruppo, partito stamane per Cascia, per mettersi a disposizione di Mister Bucchi. Il Club accoglie con entusiasmo il ritorno di “Peppe” e gli augura di fornire prestazioni di livello anche nel prossimo campionato.

Foto: Sito Ascoli