Tutto confermato: Barrow è arrivato a Bologna, domani le visite. La foto

Musa Barrow è appena arrivato a Bologna, tutto confermato secondo quanto vi abbiamo raccontato. Era lui il primo e unico nome della lista di Sinisa Mihajlovic per il reparto offensivo, l’allenatore è stato accontentato dopo una lunga trattativa. L’attaccante gambiano classe ’98 lascia dunque l’Atalanta per iniziare una nuova avventura in rossoblù. Domani sono in programma le visite mediche, nel frattempo ecco Barrow (nella foto in compagnia del suo agente, l’avvocato Sorrentino) durante la sua prima cena bolognese.