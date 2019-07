Tutto confermato: Barella è arrivato a Milano, domani le visite con l’Inter

Tutto confermato: Nicolò Barella è atterrato da pochissimi minuti all’Aeroporto di Linate per iniziare la sua nuova avventura targata Inter. Il classe 1997 lascerà il Cagliari per vestire la maglia nerazzurra: operazione chiusa in prestito oneroso (12 milioni) con obbligo di riscatto (25 milioni) più 8 di bonus, come anticipatovi. Barella è stato accolto dai tifosi dell’Inter e dal suo agente ed è poi salito in auto senza rilasciare dichiarazioni. Domani le visite, anticamera dalla firma sul contratto e del successivo annuncio.

Foto: sito ufficiale Cagliari