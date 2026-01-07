Tutto confermato: Balotelli ripartirà dall’Al-Ittifaq

07/01/2026 | 17:41:26

Mario Balotelli ripartirà dall’Al-Ittifaq. Come anticipato da Gianluigi Longari lo scorso 30 dicembre, era arrivata una proposta all’attaccante svincolato dal club di Dubai. Nelle ultime ore siamo arrivati agli accordi e Balotelli, classe 1990, potrà ripartire dopo l’ultima esperienza con il Genoa. Super Mario si legherà al nuovo club per due anni e mezzo, nel prossimo weekend è prevista la presentazione a Dubai.

Foto: Instagram Genoa