Tutto confermato: Baez torna al Cosenza. Il comunicato ufficiale

Jaime Baez torna al Cosenza, confermato quanto vi abbiamo raccontato nelle scorse ore. L’esterno uruguaiano arriva dalla Fiorentina e riabbraccia il club calabrese dopo l’esperienza in prestito della passata stagione. Ecco il comunicato: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società ACF Fiorentina per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Jaime Báez Stábile. L’attaccante, nato a Montevideo (Uruguay) il 25 aprile 1995, diventa rossoblù a titolo definitivo con contratto fino al 30 giugno 2022. Per lui si tratta di un ritorno. Ha già militato infatti nelle fila del Cosenza nella passata stagione, conclusa con uno score di 25 presenze, 1 gol e 9 preziosissimi assist. Mister Braglia ora può averlo nuovamente a disposizione per il campionato di Serie BKT 2019/2020”.

Foto: Twitter ufficiale Cosenza