Tutto confermato: Ascoli, ecco Gerbo e Brlek. Il comunicato ufficiale

Alberto Gerbo è un nuovo giocatore dell’Ascoli. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato dello stato avanzato della trattativa, aggiungendovi poi l’accordo totale per un biennale. E adesso è arrivata anche l’ufficialità: “L’Ascoli Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Alberto Gerbo fino al 30 giugno 2021. Nato il 9 novembre 1989 a Valenza (Alessandria), Gerbo nelle ultime cinque stagioni ha vestito la maglia del Foggia, club dal quale si è svincolato dopo il recente fallimento: coi satanelli 152 presenze, 8 gol (uno proprio contro l’Ascoli allo Zaccheria nell’ottobre scorso) e 13 assist all’attivo. Ancona, Triestina, Gubbio e Latina le altre squadre in cui ha militato. Il calciatore si è sottoposto alle visite mediche e oggi pomeriggio ha svolto al Picchio Village il suo primo allenamento in maglia bianconera. L’Ascoli Calcio dà il benvenuto ad Alberto e gli augura di centrare in bianconero tutti gli obiettivi personali e di squadra”. Lo stesso Ascoli ha ufficializzato anche l’arrivo di Petar Brlek, proveniente dal Genoa, un’altra operazione che vi avevamo anticipato in esclusiva: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito in prestito con diritto di riscatto dal Genoa le prestazioni sportive di Petar Brlek”.

Foto: sito ufficiale Foggia