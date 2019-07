Tutto confermato: Aramu ufficiale al Venezia

Lo scorso 7 luglio vi avevamo rivelato in esclusiva lo stato avanzato della trattativa tra il Venezia e Mattia Aramu, svincolatosi dal Siena, per poi anticiparvi i dettagli dell’operazione: contratto fino al 2022. Tutto confermato: la società lagunare ha formalizzato l’accordo tramite i canali ufficiali. Con Aramu arriva anche Yuri Senesi. Questo il testo: “Venezia FC comunica di aver trovato l’accordo con i giocatori Mattia Aramu e Yuri Senesi. Aramu, giocatore classe ’95, con un trascorso nelle giovanili del Torino FC, 89 partite e 9 reti in Serie B, ultima stagione al Robur Siena (34 presenze e 8 goal) vestirà la maglia arancioneroverde fino al 30.06.2022. Senesi (classe ’97), invece, che nelle ultime due stagioni ha militato nell’Olbia Calcio 1905 in Serie C (52 presenze complessive e 5 goal), si legherà al Venzia FC fino al 30.06.2021 con un’ulteriore opzione per le stagioni 2021-2022 e 2022-2023. Entrambi i contratti verranno ratificati al superamento delle visite mediche”.

Foto Sito Ufficiale Venezia: