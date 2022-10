Tutto confermato: Aglietti non apre al Cosenza, fiducia a tempo per Dionigi. Il comunicato

Come vi avevamo anticipato ieri sera, Alfredo Aglietti, per ora, non apre al Cosenza. E così il club calabrese andrà avanti con Davide Dionigi, almeno fino alla gara di sabato contro il Frosinone. Scenario confermato dal comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club: “La Società Cosenza Calcio informa che, in seguito ad attente valutazioni seguite alla sconfitta di Ferrara, si è deciso di proseguire il percorso con il tecnico Davide Dionigi. La squadra sosterrà sedute di allenamento doppie fino alla gara di sabato contro il Frosinone e sarà in ritiro dal giovedì”.

Foto: Twitter Reggina