Tutto come previsto: Bari, ufficiale l’esonero di Cornacchini

Il Bari cambia guida tecnica. Tutto come previsto: lo scorso 16 settembre vi avevamo anticipato la possibile svolta dopo i risultati deludenti di questo avvio di stagione. E la sconfitta odierna in casa della Virtus Francavilla è costata la panchina a Giovanni Cornacchini. Di seguito il comunicato ufficiale del club biancorosso: “SSC Bari comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Giovanni Cornacchini e il suo secondo Tommaso Marolda. La Società ringrazia mister Cornacchini per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, con il grande obiettivo del ritorno tra i professionisti del Club biancorosso centrato nella passata stagione. A mister Cornacchini e mister Marolda l’augurio di un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali”.