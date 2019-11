Tutti pazzi per Olmo, l’Atletico resta alla finestra. Bjelica conferma: “È pronto per un top club”

Dani Olmo ha fatto bene durante la scorsa stagione, è stato protagonista con la Spagna all’Europeo Under 21 e in questa stagione si sta confermando puntualmente. Il classe 1998 di proprietà della Dinamo Zagabria è già finito nel mirino di diverse big d’Europa e ha richieste specialmente in Patria. Tra tutte le squadre interessante, c’è da registrare il concreto interesse dell’Atletico Madrid, disposto a offrire una cifra vicina ai 40 milioni richiesti per il cartellino. Intanto, il tecnico dei croati Nenad Bjelica, in merito ha affermato: “Olmo uomo mercato? È impressionante sia come giocatore che come persona. Modesto e ambizioso allo stesso tempo. Vuole imparare ogni giorno e sono orgoglioso di averlo in squadra. Su di lui ci sono molte offerte. Alla fine il club e il giocatore decideranno la migliore soluzione. È pronto a giocare nei migliori club europei”.

Foto: AS