Tutti pazzi per Havertz, il compagno Wendell rivela: “Sogna la Premier League”

Da troppo tempo ormai, Kai Havertz è finito sui taccuini delle big di mezz’Europa: dal Chelsea al Bayern Monaco nonostante le smentite di Lampard e Rummenigge. Il talento classe 1999, ora al Bayern Leverkusen, è il vero trascinatore dei tedeschi in questa ripresa post lockdown, totalizzando nella stagione ancora in corso 12 gol in Bundesliga in trenta presenze. Sul suo futuro ha parlato il compagno di squadra Wendell, ai microfoni del Guardian: “Il sogno di Kai è quello di giocare in Premier League, se andrà in Inghilterra imparerà molto presto. Lui ha questo desiderio e sono sicuro che riuscirà a realizzarsi anche lì. Havertz è un calciatore completo, può giocare da 9 e da 10, è ambidestro e capisce in anticipo cosa chiede l’allenatore”.

Foto: twitter Bayern Leverkusen