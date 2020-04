Tutti pazzi per Aouar, il Lione ribadisce: “Ha tante richieste, ma non ci sono trattative ufficiali in corso”

Jean-Michel Aulas, presidente dell‘Olympique Lione, è tornato a parlare del futuro di Houssem Aouar, talento classe ’98 che ha stregato tutte le big d’Europa. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club francese: “L’opinione del giocatore è essenziale, non ha senso tenere qualcuno controvoglia. Aouar, tuttavia, non ci ha mai dichiarato di volersene andare, quindi pensiamo di confermarlo anche se ha tante richieste. Ad oggi non c’è alcuna trattativa ufficiale in corso per cederlo”.

Foto: Twitter personale Aouar