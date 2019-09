Tutti pazzi di Muriqi: in gol anche contro l’Inghilterra. E in Premier…

Vedat Muriqi non si ferma più. Dopo aver trafitto la Repubblica Ceca, l’attaccante del Kosovo stasera ha brillato anche contro l’Inghilterra, andando anche a segno su rigore. Lo specialista del Fenerbahce sta attirando le attenzioni di diverse società, comprese le italiane, ma attenzione alle numerose sirene provenienti dalla Premier League. Il Tottenham, per esempio, gli ha messo gli occhi addosso in vista di gennaio: dopo aver lasciato andar via Fernando Llorente, accasatosi al Napoli da svincolato, gli Spurs cercano infatti un attaccante di peso in vista della finestra invernale. E uno dei nomi sul taccuino di Pochettino è proprio quello di Vedat Muriqi. Secondo quanto rivelato dai principali portali turchi, il club inglese avrebbe già inviato alcuni osservatori per visionare da vicino il classe ’94 nella gara del Kosovo contro la Repubblica Ceca, ennesima conferma di un interesse da monitorare con attenzione.

Foto: FourFourTwo