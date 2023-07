Tutti i nomi accostati alla Lazio: non basterebbe un album completo!

Almeno nome al giorno accostato alla Lazio. Prendiamo le distanze, visto che viaggiamo su una lunghezza d’onda opposta. Nella speranza di dare un servizio completo ai nostri tantissimi utenti, esattamente come anticipato venerdì scorso quando alle 23 l’unico nome era Castellanos, non certo in compagnia di altri due attaccanti. Ma la lista sui presunti acquisti della Lazio è impressionante: Dia, Bonazzoli (in chiusura), Marcos Leonardo (a un passo), Kerkez (a mezzo passo, infatti sta andando al Bournemouth), Ricci, Veerman, Orsolini, Mikautadze, Zaha, Zanetti, Okafor, André Silva (mai trattato), Lukebakio, Bonucci, D’Ambrosio (ma non doveva esserci un incontro?), Politano e Amdouni proprio la sera della svolta Castellanos…). Certo, a forza di farne 100, prima o poi uno va in porto. Ma non basterebbe un album, di sicuro ci vorrebbe un raccoglitore di più piani. Oppure sarebbe meglio sfogliare l’album sotto l’ombrellone, magari riproponendolo per un altro club. E io pago…

