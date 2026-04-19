Tutti gli occhi sulla Premier: c’è Manchester City-Arsenal

19/04/2026 | 12:00:47

E’ il grande giorno della sfida tra Manchester City e Arsenal in Premier League. In caso di vittoria i ragazzi di Guardiola possono andare a -3 dai Gunners con una partita in meno, dunque sono potenzialmente a pari punti. Se il City dovesse vincere la gara di recupero e lo scontro diretto, si farebbe sempre più concreto uno scenario pazzesco: quello dell’arrivo a pari punti. Se l’equilibrio dovesse poi resistere fino all’ultima giornata, per regolamento della Premier League, il titolo si assegnerebbe per differenza reti. Quella dell’Arsenal al momento è di +38, quella del City di +35. Le probabili formazioni:

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Arteta

foto x city