Tutti con il nome di Maradona sulle spalle: il Napoli si presenta così in campo

Il Napoli è in campo per la prima gara dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Momento toccante all’ingresso in campo delle squadre, con tutti i giocatori che hanno indossato la maglietta numero 10 di Maradona, panchinari e mister Gattuso compresi.

Momento da brividi anche nel minuto di raccoglimento, con i tifosi all’esterno del San Paolo in silenzio, che poi sono esplosi nel coro Diego Diego.

Foto: Screen diretta Sky