Tutte le date del mercato: ecco quando chiude in Portogallo, Argentina e non solo

Il calciomercato in Serie A si è ufficialmente concluso ieri 2 settembre alle ore 22. Non tutti i campionati hanno, però, assunto la stessa linea: in Portogallo, per esempio, il mercato è ancora aperto; così come in Qatar, dove la finestra chiuderà soltanto il 30 settembre. Destinazioni possibili anche per gli esuberi delle squadre del nostro massimo campionato, non solo di quelli appartenenti alle grandi, sono pure Messico (chiude il 5 settembre), Argentina (24 settembre) ed Emirati Arabi (30 settembre). Ecco le date da tener d’occhio per acquisti e cessioni in estate nei tornei più importanti in giro per il mondo:

MESSICO – 5 settembre

BULGARIA – 5 settembre

SLOVACCHIA – 6 settembre

REPUBBLICA CECA – 8 settembre

ISRAELE – 18 settembre

PORTOGALLO – 22 settembre

ARGENTINA – 24 settembre

QATAR – 30 settembre

EMIRATI ARABI – 30 settembre

AUSTRALIA – 15 ottobre