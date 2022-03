Tutino: “Nel giro di pochi anni il Parma tornerà dove merita”

Gennaro Tutino, attaccante in forza al Parma, ha analizzato l’annata (e non solo) attraverso le seguenti dichiarazioni: “Ho recuperato fiducia e adesso mi sento molto meglio. Sia io che la squadra abbiamo vissuto un periodo difficile, ma adesso siamo in ripresa. La società ha gettato le basi per un futuro importante. Ci sono tanti ragazzi forti e con mister Iachini siamo più squadra. Giochiamo meglio e creiamo tanto. Mancano sette partite al termine e dobbiamo provare a vincerle tutte. Da secondo punta mi trovo molto bene, sono libero di svariare su tutto il fronte. Poi quando dietro c’è un giocatore come Vazquez è tutto più facile. In ogni caso – ha raccontato alla Gazzetta di Parma – sono certo che nel giro di pochi anni questa squadra tornerà dove merita. Il ritorno a Cosenza da avversario (sabato le due squadre si affronteranno, ndr)? Lì ho giocato per due anni e conosco tutto. Sono consapevole che sarà una partita difficile. Non sarà facile affrontare questo match. La tifoseria è caldissima, a maggior ragione adesso che devono salvarsi. Dobbiamo allenarci duramente se vogliamo portare a casa punti“.

Foto: Twitter Parma