Turchia-Spagna, le formazioni ufficiali
07/09/2025 | 19:56:27
In vista del match di questa sera tra Turchia e Spagna, valido per il girone di Qualificazione ai Mondiali, i due commissari tecnici hanno reso note le loro scelte. Di seguito le formazioni: Turchia (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Akaydin, Bardakci, Elmali; Yuksek, Calhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu. All.: Montella. Spagna (4-3-3): Simon; Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Williams. All.: De la Fuente
Foto: Instagram Yamal