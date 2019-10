Come accaduto con l’Albania, ieri la Turchia ha celebrato con il saluto militare anche il pareggio con la Francia, un modo per ribadire la propria solidarietà all’esercito impegnato nel nord della Siria. E ora la UEFA ha deciso di scendere in campo per analizzare nel dettaglio l’esultanza della nazionale turca e verrà dunque aperta un’indagine sull’episodio.

Foto: Twitter @MhmtSlmz