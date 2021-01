Turchia, neve in campo e Sivasspor con la maglia bianca. Giocatori invisibili

In Turchia il Sivasspor nonostante la neve ha giocato regolarmente contro il Basaksehir, il match valido per la Superlig è terminato 1-1, ma le immagini sono più che curiose: il Sivasspor ha scelto di giocare con la divisa bianca, il che ha reso i giocatori praticamente invisibili in campo.

Basaksehir played Sivasspor while it was snowing in Istanbul. Sivasspor were playing in white. How many players can you spot? 👀

(via @sinanogluharun6) pic.twitter.com/zDQ17WYDlg

— ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2021