Turchia, Montella ha scelto i 26 per il Mondiale. Per la Seria A ci sono: Yildiz, Çhala e Çelik

02/06/2026 | 12:36:26

Montella è pronto a partire per i Mondiali americani ed ha ufficializzato i nomi che lo accompagneranno per rappresentare la Turchia. Tra le scelte c’è anche un po’ di Serie A, campionato caro “all’aereoplanino”, con Yildiz, Çalhanoglu e Çelik.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Ugurcan Çakir (Galatasaray)

Difensori: Abdülerim Bardakci (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Çaglar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Mert Müldür (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Çelik (AS Roma)

Centrocampisti: Hakan Çalhanoglu (Inter), Ismaïl Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçu (Besiktas), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Attaccanti : Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Francoforte), Deniz Gül (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus), Oguz Aydin (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

Foto: Instagram Montella