Turchia: l’ex presidente dell’Ankaragücü, Faruk Koca condannato a tre anni e sette mesi di carcere per aver picchiato un arbitro

Faruk Koca, ex presidente del club turco Ankaragücü, è stato condannato a tre anni e sette mesi di prigione questo lunedì per aver aggredito un arbitro durante una partita contro il Rizespor l’11 dicembre, come riportato dall’agenzia statale Anadolu. A fine partita, Koca si è scagliato contro l’arbitro Halil Umut Meler, colpendolo violentemente in volto e urlando: “Ti ammazzo!” In quel momento, le squadre erano in parità e l’arbitro aveva appena annullato un gol all’Ankaragücü.