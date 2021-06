Turchia-Italia, gara inaugurale dell’Europeo: in tribuna autorità ci saranno Mattarella, Infantino e Ceferin

Stasera i riflettori saranno puntati sulla gara inaugurale dell’Europeo: alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma, si affronteranno Italia e Turchia, inserite nel gruppo A assieme a Galles e Svizzera che giocheranno domani. A dirigere la gara ci sarà l’olandese Makkelie, il quarto uomo sarà una donna: la francese Stephanie Frappart. Come riporta l’Ansa, attesi allo stadio diverse autorità italiane e turche. In tribuna ci saranno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quello del Senato, Elisabetta Casellati, quello del Parlamento europeo, David Sassoli, oltre al presidente della Fifa, Gianni Infantino, della Uefa, Aleksander Ceferin, e della Federcalcio, Gabriele Gravina. In tribuna autorità anche i ministri turchi dello Sport e della difesa. All’Olimpico è atteso Bilal Erdogan, figlio del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

FOTO: Daily Star