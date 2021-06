Turchia-Italia è 0-0 all’intervallo. Dominio azzurro, ma il risultato non si sblocca

Euro 2020, finalmente si parte: Turchia e Italia si affrontano all’Olimpico per la gara inaugurale del massimo trofeo continentale.

Partono bene gli Azzurri, con il pubblico che si fa sentire fin dai primi attimi del match, è di Immobile il primo tentativo su un servizio di Berardi dalla destra. L’attaccante della Lazio anticipa Demiral ma il pallone finisce sull’esterno della rete.

Al 18′ Insigne si trova a tu per tu con Cakir dopo una bellissima azione ma apre troppo il piatto destro, palla sul fondo.

Bonucci ci prova dalla distanza ma non centra lo specchio della porta, poco dopo gli azzurri reclamano un rigore per un fallo di mano su un tiro di Immobile, ma il braccio di Soyuncu sembra attaccato al corpo e Makkelie fa segno di proseguire.

Al 24′ sugli sviluppi di un corner Chiellini si libera della marcatura di Demiral e con un colpo di testa potente sfiora il vantaggio, Cakir tocca miracolosamente e alza la palla sopra la traversa. Ancora Immobile pericoloso, prima di testa su un cross perfetto di Berardi e poi in girata col destro, ma stavolta è un intervento facile per Cakir. Ancora polemiche per un rigore non concesso agli azzurri allo scadere di parziale, stavolta il tocco sembrava esserci ma Makkelie ha fatto continuare anche in quest’occasione.

Finisce a reti bianche un primo tempo dominato dall’Italia, la Turchia difende e prova a ripartire ma non ha mai fatto paura a Donnarumma.

Foto: Twitter Euro 2020