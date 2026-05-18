Turchia, i preconvocati per il Mondiale: ci sono 3 calciatori della Serie A
18/05/2026 | 20:10:53
Sono stati resi noti dalla Federazione Calcistica Turca le scelte in vista del prossimo Mondiale, ancora parziali e non definitive- Tre gli “italiani” convocati e sono quelli attesi: Celik, Calhanoglu e Kenan Yildiz.
Queste le scelte di Montella:
Portieri
Altay Bayındır (Manchester United)
Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
Mert Günok (Fenerbahçe)
Muhammed Şengezer (Başakşehir)
Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Difensori
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen)
Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
Eren Elmalı (Galatasaray)
Ferdi Kadıoğlu (Brighton)
Merih Demiral (Al-Ahli)
Mert Müldür (Fenerbahçe)
Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Ozan Kabak (Hoffenheim)
Samet Akaydın (Rizespor)
Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)
Zeki Çelik (Roma)
Centrocampisti
Atakan Karazor (Stuttgart)
Demir Ege Tıknaz (Braga)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Kaan Ayhan (Galatasaray)
Orkun Kökçü (Beşiktaş)
Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Attaccanti
Aral Şimşir (Midtjylland)
Arda Güler (Real Madrid)
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
Deniz Gül (Porto)
İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)
Kenan Yıldız (Juventus)
Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)
Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Yunus Akgün (Galatasaray)
Yusuf Sarı (Başakşehir)
