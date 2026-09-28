Turchia, i convocati di Montella per l’Italia
28/09/2026 | 12:14:03
I canali ufficiali della Nations League hanno comunicato i convocati di Vincenzo Montella per il match contro l’Italia.
Ecco la lista:
Portieri: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk.
Difensori: Zeki Çelik, Merih Demiral, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç.
Centrocampisti: Salih Özcan, Orkun Kökçü, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek
Attaccanti: Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Arda Güler, Can Uzun, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.
Foto: Instagram Montella