Turchia, i convocati di Montella: assente Calhanoglu, c’è Celik
18/09/2026 | 17:25:51
La Turchia di Vincenzo Montella ha diramato la lista dei convocati per gli impegni di Nations League. Arda Guler e compagni sfideranno due volte l’Italia, la Francia e il Belgio.
La lista completa:
Portieri:
Altay Bayındır / Muhammed Şengezer / Okan Kocuk / Uğurcan Çakır
Difensori:
Abdülkerim Bardakcı / Adil Demirbağ / Emirhan Topçu / Eren Elmalı / Ferdi Kadıoğlu / Merih Demiral / Ozan Kabak / Samet Akaydın / Zeki Çelik
Centrocampisti:
Bartuğ Elmaz / Demir Ege Tıknaz / İsmail Yüksek / Melih Kabasakal / Orkun Kökçü / Salih Özcan
Attaccanti:
Aral Şimşir / Arda Güler / Barış Alper Yılmaz / Can Uzun / Deniz Gül / İlhan Fakılı / İrfan Can Kahveci / Kerem Aktürkoğlu / Oğuz Aydın / Yunus Akgün
Foto: Instagram Calhanoglu