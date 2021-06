Turchia, Gunes: “Italia più pronta di noi. Non abbiamo fatto il nostro gioco”

L’Italia ieri è stata protagonista di un ottimo match, nella gara d’apertura dell’Europeo, a farne le spese è stata la Turchia. Il commissario tecnico della Nazionale turca, Şenol Güneş, ha così analizzato la prestazione dei suoi. “Abbiamo giocato con i padroni di casa nella partita inaugurale. La nostra aspettativa era mostrare loro il nostro gioco, ma loro si sono dimostrati superiori a noi. Quando l’avversario ha preso la palla, non ci ha dato punti di riferimento, e quando faceva pressione, prendeva molto più spesso la palla rispetto a noi. Avevamo un avversario superiore, con un uso migliore del campo. L’Italia sembrava più pronta di noi. Abbiamo perso contro una squadra migliore di noi. Non abbiamo fatto il nostro gioco. Non potevamo fare quello che volevamo”.

FOTO: Twitter Euro 2020