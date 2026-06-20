Turchia fuori dai mondiali. La delusione di Calhanoglu e Guler

20/06/2026 | 11:55:43

La Turchia è la prima grande vittima della Coppa del Mondo. Dopo 180’ e 0 gol segnati, la selezione di Montella deve salutare già le terre americane e fare le valigie. Tanta la delusione per una Nazionale che partiva per fare sicuramente meglio, con una rosa fatta di giocatori impegnati ad alto livello in Europa. Tra questi ci sono sicuramente Calhanoglu e Guler, che hanno parlato dopo l’uscita prematura, il nerazzurro: “Ringrazio i nostri tifosi e il nostro paese e chiedo scusa. Ci abbiamo provato, ora dobbiamo guardare avanti e crescere”. Il madridista: “Chiediamo scusa all’intero popolo turco, ci sentiamo in imbarazzo. Giochiamo tutti in grandi club e avremmo dovuto dimostrarlo”.

Foto: Instgram Turchia