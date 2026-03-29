Turchia, escluse lesioni per Celik. Sospiro di sollievo anche per la Roma

29/03/2026 | 12:30:50

La Turchia e la Roma tirano un sospiro di sollievo. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto nelle scorse ore Zeki Celik, hanno escluso la presenza di lesioni e confermato che i fastidi muscolari, che lo avevano visto escluso dalla partita contro la Romania per via di un infortunio al polpaccio destro, sono ormai alle spalle. Il classe ’97 sarà a disposizione per la finale playoff contro il Kosovo e chiaramente anche per la Roma in vista della gara contro l’Inter.

Foto: Instagram Roma