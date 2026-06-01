Turchia e Norvegia bene nelle amichevoli pre-Mondiale

01/06/2026 | 22:36:40

Amichevoli pre-Mondiale in serata con ottime vittorie per Turchia e Norvegia.

La squadra di Montella batte 4-0 comodamente la Macedonia.

A segno Kocku al 2′, al 16′ Uzun, Gul al 53′ e Yilmaz al 70′. Pochi minuti per Calhanglu, una mezz’ora per Guler, Yildiz non è entrato.

Bene anche la Norvegia che batte nel derby Scandinavo la Svezia 3-1. Norvegia senza Haaland e Odegaard. Nusa sblocca la gara al 16′, una doppietta di Larsen chiude i conti sul 3-0. Gol svedese della bandiera con Isak al 76′.

Foto: sito Turchia