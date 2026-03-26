Turchia e Inter in apprensione per Calhanoglu: problema al polpaccio

26/03/2026 | 20:53:13

La Turchia vola in finale playoff, ma perde Calhanoglu. L’interista è stato sostituito solo nel finale Hakan Calhanoglu che prima della sostituzione è stato visto toccarsi un polpaccio e fare un’espressione preoccupante. È una questione da monitorare. Il giocatore dell’Inter è rientrato nella gara con la Fiorentina dopo essere stato ko per un risentimento. Adesso l’appuntamento per la Turchia è il 31 marzo alle 20.45: martedì il calciatore insieme alla Nazionale di Montella si giocherà il passaggio ai Mondiali contro la Slovacchia o il Kosovo.

Foto: Instagram Inter