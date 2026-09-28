Turchia, Celik: “Non avremmo dovuto giocare così e perdere davanti ai nostri tifosi”

28/09/2026 | 23:33:44

Celik ha parlato in zona mista dopo la partita contro l‘Italia: “Non ci aspettavamo un punteggio del genere e siamo molto dispiaciuti. Non avremmo dovuto giocare in questo modo. Siamo calciatori di qualità e per quanto l’Italia sia una squadra forte, non avremmo mai dovuto perdere 4-1 davanti ai nostri tifosi. Vogliamo rendere felice il nostro Paese vincendo le ultime due partite”.

foto x juve