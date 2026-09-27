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Turchia, Celik: “L’Italia ha giocatori di qualità, è una buona squadra. Ci creeranno grandi difficoltà”

27/09/2026 | 21:33:55

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Zeki Celik, uno degli uomini di fiducia di Vincenzo Montella, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Italia, in programma alle 20:45: “L’Italia è una squadra buona, attenta e ha giocatori di qualità. Ci creeranno grandi difficoltà, ma noi vogliamo fare la nostra prestazione e ottenere un risultato positivo. Ho giocato otto anni a Bursa e sono cresciuto nel vivaio del club. Il tifo qui è speciale e i miei compagni sanno che tipo di atmosfera ci sarà allo stadio. Juventus? Sono contento, sto imparando tanto dal nuovo allenatore e quello che apprendo cerco di portarlo in Nazionale”.

Foto: X Juventus