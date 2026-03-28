Turchia, Calhanoglu si è allenato a parte. Ma non è a rischio per il Kosovo

28/03/2026 | 20:08:11

Come riporta Hurriyet, oggi, presso il Centro di ritiro e formazione delle Nazionali Hasan Doğan della Federazione calcistica turca (TFF), sotto la guida di Vincenzo Montella, i primi 15 minuti dell’allenamento, svolto sotto la pioggia, sono stati aperti alla stampa e il centrocampista Hakan Calhanoglu si è allenato a parte, così come anche l’ex Juventus Demiral. Nel finale della partita tra Turchia e Albania, il centrocampista dell’Inter aveva chiesto il cambio per un problema al polpaccio, alla fine si trattava solo di crampi. Non sarebbe dunque a rischio per la partita contro il Kosovo.

Foto: Instagram Inter