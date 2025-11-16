Turchia, Calhanoglu non convocato contro la Spagna

16/11/2025 | 15:30:48

Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale turca, Hakan Calhanoglu, non è stato convocato per la sfida contro la Spagna. La decisione è arrivata dopo che il giocatore ha rimediato un infortunio al polso destro nella partita contro la Bulgaria.

Questo il comunicato della Nazionale turca:

“Dopo essere passata alla fase play-off delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, la nostra Nazionale ha apportato alcune modifiche alla sua rosa preliminare in vista della partita finale del Gruppo E, che si giocherà in trasferta contro la Spagna. Mentre Hakan Çalhanoğlu è stato escluso dalla squadra preliminare a causa di un infortunio al polso destro riportato nella partita contro la Bulgaria di ieri sera, İsak Vural e Yusuf Akçiçek della nostra nazionale giovanile sono stati inseriti nella squadra preliminare della nazionale maggiore”.

Foto: Instagram Inter