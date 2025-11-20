Turchia, calciatori e staff derubati negli spogliatoi durante la gara contro la Spagna: bottino da circa 300 mila euro

20/11/2025 | 17:33:07

La Nazionale della Turchia di Vincenzo Montella è stata vittima di una spiacevole disavventura nel cuore pulsante dello stadio La Cartuja di Siviglia. La compagine di Istanbul è stata coinvolta in un caso di furto avvenuto all’interno dello spogliatoio. Come riporta Marca, ignoti hanno portato via orologi e anelli dei giocatori e staff tecnico, per un totale di oltre 300mila euro di bottino per i “ladri” autori dell’opera. L’allarme è stato lanciato direttamente dal personale della Nazionale turca. La polizia è al lavoro, ha già fermato qualche sospettato, in attesa di provare a recuperare la refurtiva.

Foto: sito Turchia