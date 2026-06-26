Turchia ai saluti. Festeggiano Usa e Australia. Paraguay in attesa di verdetto

26/06/2026 | 09:51:08

Nella notte si è concluso il girone D, che ha visto la prima vittoria, amara, della Turchia. Un buon 3-2 contro i padroni di casa a stelle e strisce. La squadra di Montella finalmente si sblocca e alla fine la vince con la rete di Ayhan. Guler e Yilmaz completano i marcatori turchi, mentre per gli Usa Berhalter e Trusty trovano la via del gol nelle due frazioni, nonostante il risultato al triplice fischio festeggiano la qualificazione da primi della classe. Nell’altra partita del girone Paraguay e Australia si fermano sullo 0-0. Il pari a reti bianche sorride ai canguri, che passano come secondi nel girone, mentre i sudamericani vivranno ore di attesa, per sapere se i 4 punti saranno abbastanza per qualificarsi ai sedicesimi.

Foto: X UEFA