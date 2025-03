Turati: “Stagione amara, difficile trovare una spiegazione. Lotteremo fino alla fine”

Il portiere del Monza, Stefano Turati, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio interno contro il Parma.

Queste le sue parole: “Il rammarico più grande è il momento in cui ha segnato Bonny. Non è ancora finita per il Monza, nel calcio ne ho viste di ogni. Di certo non molleremo assolutamente nulla. Difficile trovare una spiegazione di questa partita e in generale del campionato, specialmente in momenti come questi. Ora pesa tutto: la testa, le gambe, il morale. C’è però l’obbligo da parte di nostra di crederci fino alla fine. A livello personale capisco che in un anno così possono anche esserci delle critiche nei miei confronti, ma fa parte del gioco e la vivo nella maniera più corretta. Cerco sempre di dare il massimo per questo club, e lo farò da qui fino alla fine del campionato”.

Foto: sito Monza