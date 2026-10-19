TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Turan (All. Shakhtar): “L’Inter è una squadra capace di vincere a ogni livello. In Champions può arrivare lontano”

19/10/2026 | 10:48:24

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Lo Shakhtar Donetsk affronterà mercoledì in Champions League l’Inter di Cristian Chivu. Il tecnico degli ucraini, Arda Turan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:
“Io molto vicino all’Inter da giocatore? L’Inter è uno dei grandi ‘brand’ del calcio mondiale, ma la mia carriera da giocatore appartiene al passato e non sarebbe giusto vivere di se e ma. Rispetto e ammiro l’Inter, ma mi godo il presente. Se mi piace l’Inter di Chivu? Ha fatto un lavoro incredibile l’anno scorso, tornare a vincere è difficile. Specie in Serie A, uno dei campionati più duri al mondo. L’energia che vedo in campo nell’Inter mi racconta un legame molto forte tra Chivu e i suoi giocatori, è una delle cose che più apprezzo di Cristian: a questo livello è un fattore che può dare a una squadra qualcosa in più. Questa Inter è una squadra capace di vincere a ogni livello in cui compete. Chi vince la Champions? Psg e Bayern sono le favorite, il Barcellona può essere la sorpresa e anche l’Inter può arrivare lontano. Ma se devo sceglierne una, vorrei che vincesse l’Atlético”.
Foto: X Shakhtar