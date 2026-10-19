Turan (All. Shakhtar): “L’Inter è una squadra capace di vincere a ogni livello. In Champions può arrivare lontano”

19/10/2026 | 10:48:24

Lo Shakhtar Donetsk affronterà mercoledì in Champions League l’Inter di Cristian Chivu. Il tecnico degli ucraini, Arda Turan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

“Io molto vicino all’Inter da giocatore? L’Inter è uno dei grandi ‘brand’ del calcio mondiale, ma la mia carriera da giocatore appartiene al passato e non sarebbe giusto vivere di se e ma. Rispetto e ammiro l’Inter, ma mi godo il presente. Se mi piace l’Inter di Chivu? Ha fatto un lavoro incredibile l’anno scorso, tornare a vincere è difficile. Specie in Serie A, uno dei campionati più duri al mondo. L’energia che vedo in campo nell’Inter mi racconta un legame molto forte tra Chivu e i suoi giocatori, è una delle cose che più apprezzo di Cristian: a questo livello è un fattore che può dare a una squadra qualcosa in più. Questa Inter è una squadra capace di vincere a ogni livello in cui compete. Chi vince la Champions? Psg e Bayern sono le favorite, il Barcellona può essere la sorpresa e anche l’Inter può arrivare lontano. Ma se devo sceglierne una, vorrei che vincesse l’Atlético”.

Foto: X Shakhtar