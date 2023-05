Tunnel a metà campo e bolide dalla distanza: che gol di Luka Romero contro la Nuova Zelanda!

Nessun problema per l’Argentina di Javier Mascherano nella prima frazione di gioco contro la Nuova Zelanda: 0-3. E tra i protagonisti c’è Luka Romero. L’esterno di proprietà della Lazio è stato il mattatore dei primi 45′ con un assist per il gol del 2-0 firmato da Infantino e un vero e proprio eurogol. Romero ha ricevuto palla spalle alla porta nel cerchio di centrocampo marcato dall’avversario. Sfugge al raddoppio e penetra centralmente verso la porta nerozelandese fino a che, arrivato a circa 30 metri di distanza, ha fatto partire un colpo di collo interno sinistro che è finito sotto al sette del portiere avversario. Un gol che in patria associano alla gesta di Lionel Messi.